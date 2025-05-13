ترامب يصل السعودية في مستهل جولة خليجية

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية.
وتشمل زيارة ترامب السعودية وقطر والإمارات، ويرافقه فيها وفد كبير يضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين.
ويرافق ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إضافة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك