الجيش يزيل نقطة تفتيش غير قانونية شمال الضالع ويصادر أسلحة ثقيلة وسط تحقيقات موسعة

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

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كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن تنفيذ قوة تابعة للواء 83 في الجيش اليمني، عملية ميدانية دقيقة أسفرت عن إزالة نقطة تفتيش غير قانونية نصبتها عناصر من قوات الحزام الأمني في منطقة نقيل الشيم، الواقعة ضمن نطاق جبهة مريس شمال محافظة الضالع.

ووفقًا للمصادر، فإن النقطة التي وصفت بأنها مخالفة للأنظمة العسكرية، كانت تحت إشراف مباشر من القيادي في الحزام الأمني نصر جعوال، وقد تم ضبط عدد من المسلحين المتواجدين في الموقع، إلى جانب مصادرة أطقم عسكرية وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة التي يُعتقد أنها جُلبت إلى المنطقة مؤخرًا دون تنسيق مع القيادة العسكرية الرسمية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لضبط الوضع الأمني ومنع استحداث نقاط تفتيش خارجة عن القانون، خصوصًا في المناطق الحساسة الواقعة على خطوط التماس بين القوات الحكومية والمكونات المسلحة الأخرى.

كما أوضحت أن تحقيقات أمنية وعسكرية موسعة بدأت لتحديد دوافع إقامة النقطة، والجهات التي قد تكون تقف خلف هذا التحرك، في ظل ما وصفته بمحاولات متكررة لتجاوز صلاحيات الدولة في المناطق المحررة.