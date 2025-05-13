بالتنسيق مع واشنطن.. اليمن يوجه ضربة موجعة لشبكات تهريب السلاح للحوثيين

الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في عملية نوعية تعكس تنامي التنسيق الأمني بين صنعاء وواشنطن، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية عن إحباط محاولة تهريب أسلحة إيرانية إلى ميليشيا الحوثي، بعد أن تمكنت من توقيف مجموعة من المهربين اليمنيين في عرض البحر خارج المياه الإقليمية للبلاد.

وبحسب بيان رسمي نُشر على صفحة مصلحة خفر السواحل، تمت العملية بالتعاون الوثيق مع البحرية الأمريكية، وأسفرت عن تسلُّم عدد من المهربين المرتبطين بشكل مباشر بميليشيا الحوثي، والذين كانوا بصدد نقل شحنة أسلحة متنوعة عبر البحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن المتورطين يخضعون حاليًا لإجراءات قانونية صارمة، وأن التحقيقات معهم جارية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكدت المصلحة أن هذه الخطوة تمثل رسالة حازمة ضد كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن اليمن واستقراره، مشددة على مواصلة مهامها الأمنية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

كما وجّه البيان تحذيرًا خاصًا للصيادين والمواطنين من مغبة التعاون مع عصابات التهريب، لما لذلك من خطر جسيم على حياتهم، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة.

وفي تعليقه على العملية، عبّر السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، عن ارتياحه لنجاح القوات اليمنية في التصدي لتهريب الأسلحة، مؤكدًا في منشور على منصة "إكس" دعم بلاده المستمر للحكومة اليمنية، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي لضمان أمن المنطقة وازدهار الشعب اليمني.

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إعلان "قوات المقاومة الوطنية" ضبط 14 شخصًا متورطين في محاولة تهريب معدات عسكرية عبر البحر الأحمر لصالح الميليشيا ذاتها، ما يعكس تصاعد التحركات الحوثية لإعادة تسليح نفسها رغم الضغوط الدولية.