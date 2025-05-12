قوات الأمن الخاصة بحافظة مأرب تحتفل بتخرج قوات ضاربة تلقت تدريبات متقدمة على مختلف أنواع الأسلحة ومهارات قتالية في المناطق المغلقة والمفتوحة. صور

الإثنين 12 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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احتفلت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، بتخرج الدورة السابعة عشرة استجداد "دفعة الفتح" والدورة الثانية عشرة إعداد ومهارات قتالية، بحضور وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وشرطة المحافظة.

وخضع الخريجون خلال فترة التدريب لبرنامج تأهيلي متكامل شمل الإعداد البدني والمعنوي، والتدريب القانوني والشرطي، إضافة إلى تأهيلهم في فنون التعامل الأمني، واكتسابهم المهارات التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات الوطنية بكفاءة، وتدريبات متقدمة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، ومهارات القتال في المناطق المغلقة والمفتوحة، والتايكواندو وفنون الدفاع عن النفس، والتعامل مع العصابات المنظمة، إلى جانب مهارات الإخلاء وتأمين المدنيين في حالات الاشتباك والطوارئ.

وخلال الحفل قال وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، نحن اليوم نشارك في حفل تخرج الدفعات الأمنية من قوات الأمن الخاصة بالمحافظة التي أثبتت تميزها في الأداء والانضباط والإعداد العالي، ونالت بجدارة احترام الجميع لما حققته من نجاحات ملموسة على مستوى المحافظة وفي مختلف المهام الأمنية.

وأكد اللواء رقيب، أن ما نشاهده اليوم من جاهزية عالية واستعداد ميداني متقن، يعكس بوضوح الروح القتالية والجاهزية المستمرة لهذه الوحدة النوعية، مشيراً إلى أن هذه الجاهزية التي لمسناها اليوم ستكون المنطلق لتحقيق نجاحات القادمة سواءً في اطار المهام الأمنية داخل المحافظة أو على مستوى المهام الوطنية.

وبدوره عبر مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد، عن فخره واعتزازه بالخريجين لما لمسه من مستوى عالي من الانضباط والمهارات في مختلف المجالات، وداعياً اياهم إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية والولاء لله ثم للوطن والتعامل مع المواطنين باحترام كون الأجهزة الأمنية هي العون والسند لأبناء الوطن في مختلف الظروف.

ووجه اللواء حُميد كلمة شكر إلى راعي الحفل نائب مجلس القيادة الرئاسي - محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، ومعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، على اهتمامهم وحرصهم الكبير على برامج التدريب والتأهيل، مؤكداً أن عملية التدريب والتأهيل مستمرة في كافة الوحدات الأمنية بمستوى عالي وفي مختلف المجالات الأمنية والشرطية.

ومن جانبه، قال قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبدالله الصبري: "نحتفل اليوم بتخرج دفعة جديدة من رجال الأمن الأبطال، ضمن الدورتين السابعة عشرة استجداد والثانية عشرة إعداد قتالي، حيث خضع المشاركون لبرامج نظرية وعملية مكثفة، شملت الحركات النظامية والتقاليد العسكرية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة، إلى جانب التوعية بأساليب التعامل مع المواطنين في النقاط الأمنية"، معبراً عن شكره لقيادة الدورة وإدارة التدريب والمدربين نظير جهودهم المبذولة خلال فترة الدورة.

وأكد رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عادل الغانمي، كلمة له أمام الخريجين أن ما تحقق خلال هذه الدورات يمثل لبنة حقيقية في صرح الأمن الوطني، في ظل مساع متواصلة لاستعادة الدولة من عبث مليشيا الحوثي الإرهابية التي تسعى لتغيير هوية اليمن وتحويله إلى محمية إيرانية.

وأضاف العميد الغانمي أن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة العامة من الخلايا والعناصر الإرهابية الحوثية، مشيراً إلى أن رهان الدولة على أبناء الوطن المخلصين والأحرار قد كُسب وفشلت كافة مخططات الإرهاب للمليشيا التي تهدف إلى زراعة بذور الفتنة.

وفي ختام كلمته، حث الغانمي الخريجين على أن يكونوا نموذجاً في الالتزام والانضباط، وسنداً لأمن المواطن، ودعاة للعدل والسلام، وان يعكسوا ما تعلموه من مهارات علمية وعملية خلال أداء واجبهم الوطني في الميدان.

وتخلل الحفل عروض ميدانية وعسكرية حية أبرزت المهارات القتالية للخريجين في مواجهة خلايا وعصابات الإرهاب، وتكريم الخريجين المبرزين.