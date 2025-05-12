قوات الأمن الخاصة بحافظة مأرب تحتفل بتخرج قوات ضاربة تلقت تدريبات متقدمة على مختلف أنواع الأسلحة ومهارات قتالية في المناطق المغلقة والمفتوحة. صور مهربو الأسلحة للحوثيين عبر البحر يقعون في يد أجهزة الأمن .. عملية أمنية خارج المياه الإقليمية بتنسيق استخباراتي موقع ديلي بيست الأمريكي يكشف القرار المزلزل الذي وعد ترامب بإعلانه غياب مفاجئ لكل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عن سماء قطاع غزة.. عقب قرار لحماس إيران تغازل الإدارة الأميركية إقتصاديا وتعرض مفاتنها الاستثمارية لواشنطن ترامب يسخر من ضربات التحالف العربي على الحوثيين خلال السنوات الماضية.. ويفاخر بالنصر على المليشيا خلال 50 يوما... عاجل أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن قرارات رئاسية ''غير معلنة'' باستحداث منطقة عسكرية جديدة تضم 3 محافظات ومقرها قعطبة ثلاث نقاط فقط تفصل برشلونة عن لقب الدوري.. هذا ما حدث في الكلاسيكو والريمونتادا الصاعقة للريال عروجًا إلى سدرة البردة: شاعران يمنيان يحصدان المراكز الأولى في مسابقة ''شاعر الرسول''
أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أنها نفذت صباح الاثنين الموافق 12 مايو 2025، عملية أمنية نوعية خارج المياه الإقليمية، أسفرت عن استلام عدد من المهربين اليمنيين الذين يعملون لصالح مليشيا الحوثي، وذلك في إطار تنسيق مشترك مع القوات البحرية الأمريكية.
وذكرت المصلحة في بيان رسمي، أن العملية جاءت عقب رصد وضبط قارب تهريب من نوع "زعيمة/عبري" شمال بحر العرب، كان محملاً بشحنة كبيرة من المواد شديدة الانفجار، بالإضافة إلى مكونات أخرى تستخدم في تصنيع الأسلحة، مصدرها إيران، وكانت في طريقها إلى السواحل اليمنية لدعم المليشيات الحوثية.
وأوضح البيان أنه تم تسليم المهربين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن هذه العملية تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول زعزعة أمن اليمن واستقرار المنطقة.
وأكدت مصلحة خفر السواحل التزامها بمواصلة جهودها في ملاحقة شبكات التهريب وحماية السواحل والمياه اليمنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما وجهت تحذيراً للمواطنين، وبشكل خاص لشريحة الصيادين، من مخاطر التعاون مع شبكات التهريب، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه العملية بعد يومين فقط من إحباط وحدات من القوات المسلحة اليمنية عمليتي تهريب كبرى في البحر الأحمر، حيث اعترضت دوريات من اللواء الأول مشاة بحري وخفر السواحل سفينتين شراعيتين (جلبتين) كانتا محملتين بكميات ضخمة من الأدوات الحربية.
وشملت الشحنة 3 ملايين صاعق، و3600 كيلومتر من الأسلاك الخاصة بشبكات المتفجرات، بالإضافة إلى 64 جهاز اتصال فضائي، كانت جميعها في طريقها إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، معقل الحوثيين غرب اليمن