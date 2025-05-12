ترامب يسخر من ضربات التحالف العربي على الحوثيين خلال السنوات الماضية.. ويفاخر بالنصر على المليشيا خلال 50 يوما... عاجل

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بفعل 50 يوما من الضربات الجوية على جماعة الحوثي في اليمن استطاع أن يحقق مالم يستطع الآخرين تحقيقه خلال 10 سنوات.
وأضاف ترامب -في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، عن التطورات في الشرق الأوسط والهند وباكستان وأوكرانيا- أنه أجبر الحوثيين على وقف إطلاق النار وعدم استهداف السفن في البحر الأحمر.
وأكد أن واشنطن أوجدت حلاً مع الحوثيين في اليمن، حيث توقفوا للمرة الأولى عن إطلاق النار وأعلنوا التزامهم بعدم استهداف السفن أو الأمريكيين.
وتابع ترامب "لقد ظل الحوثيون في حالة حرب مستمرة، وخلال السنوات العشر الماضية تحديدًا، كانوا خصومًا عنيدين لدول أخرى، وضرباتنا المكثفة التي استمرت نحو 50 يوما أوقفت هجمات الجماعة، التي لم يتمكن أحد من ايقافها