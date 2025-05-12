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أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن

الإثنين 12 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الدولار يوم الإثنين - 12/05/2025

صنعاء

شراء = 535 ريال

بيع = 537 ريال

عدن

شراء = 2538 ريال 

بيع = 2556 ريال  

أسعار صرف الريال السعودي

صنعاء 

شراء = 139.80 ريال

بيع = 140.20 ريال

عدن

شراء = 668 ريال 

بيع = 670 ريال

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