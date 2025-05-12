أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن

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أسعار الدولار يوم الإثنين - 12/05/2025
صنعاء
شراء = 535 ريال
بيع = 537 ريال
عدن
شراء = 2538 ريال
بيع = 2556 ريال
أسعار صرف الريال السعودي
صنعاء
شراء = 139.80 ريال
بيع = 140.20 ريال
عدن
شراء = 668 ريال
بيع = 670 ريال