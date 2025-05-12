قرارات رئاسية ''غير معلنة'' باستحداث منطقة عسكرية جديدة تضم 3 محافظات ومقرها قعطبة

الإثنين 12 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نصت قرارات رئاسية ''غير معلنة'' على استحداث منطقة عسكرية جديدة تضم ثلاث محافظات يمنية.

وبحسب موقع ديفانس لاين المتخصص في الشأن العسكري، فقد نصّت القرارات التي اصدرها الرئيس العليمي، ولم تنشر بشكل رسمي حتى الآن، على إنشاء "المنطقة العسكرية الثامنة"، لتغطي محافظات إب وذمار والبيضاء، بعد فصلها من نطاق عمليات المنطقة العسكرية السابعة التي كانت تشمل مناطق أوسع منذ إعادة هيكلة الجيش في 2013.

وقضت القرارات بتعيين اللواء الركن هادي أحمد مسعد العولقي قائداً للمنطقة الجديدة، إلى جانب توليه قيادة اللواء 30 مدرع، فيما عُيّن العميد الركن عادل صالح الشيبة أركان حرب المنطقة قائد اللواء 83 مدفعية، والعميد علي عبدالمغني عمليات المنطقة.

ووفقاً لـديفانس لاين، فإن قيادة المنطقة الجديدة ستتمركز في مديرية قعطبة شمال الضالع، وهي منطقة تشهد تداخلاً في السيطرة بين القوات الحكومية النظامية وتشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بالإضافة إلى قوات "العمالقة" و"درع الوطن".

الخطوة جاءت بناء على مقترحات رفعتها اللجنة العسكرية والأمنية المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر، في إطار جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم التشكيلات المنضوية ضمن القوات الحكومية.