ثلاث نقاط فقط تفصل برشلونة عن لقب الدوري.. هذا ما حدث في الكلاسيكو والريمونتادا الصاعقة للريال

الإثنين 12 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 119

حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على ضيفه ريال مدريد (4-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فاجأ فريق ريال مدريد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين سجلهما مهاجمه الفرنسي كليان مبابي مبكرا في الدقيقتين (5 من ركلة جزاء، 14).

ولكن رد برشلونة جاء سريعا وصاعقا بإحرازه أربعة أهداف متتالية "ريمونتادا"، الأول سجله المدافع إريك غارسيا في الدقيقة 19، وأدرك الجناح الكتالوني لامين يامال التعادل بحلول الدقيقة 34، قبل أن يحرز النجم البرازيلي رافينيا هدفين متتاليين في الدقيقتين (34، و45) من زمن الشوط الأول.

وعاد مبابي في الشوط الثاني ووقع على الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والثالث للفريق الملكي عند الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" بمدينة برشلونة، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ "الميرينغي" من الهزيمة.

وواصل فريق برشلونة بذلك سلسلة انتصاراته محققا فوزه الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 82 نقطة ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري "لا ليغا" بفارق 7 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، ويصبح الفريق الكتالوني قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب لصالحه، حيث يحتاج الى فوز واحد فقط من مبارياته الثلاث المتبقية.

يذكر أن برشلونة أكد علو كعبه على ريال مدريد في الموسم الحالي بفوزه عليه ذهابا وغيابا في الدوري، وهو الفوز الرابع على التوالي في مواجهات "الكلاسيكو" الأربع الأخيرة بين الفريقين.