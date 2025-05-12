ثلاث نقاط فقط تفصل برشلونة عن لقب الدوري.. هذا ما حدث في الكلاسيكو والريمونتادا الصاعقة للريال عروجًا إلى سدرة البردة: شاعران يمنيان يحصدان المراكز الأولى في مسابقة ''شاعر الرسول'' اليمن تطلب من واشنطن استئناف تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية وزارة في اليمن تُعيد أكثر من 15 مليون ريال سعودي لإصحابها في سابقة هي الأولى رفع سعر مادة البترول ''مؤقتاً'' في مأرب وشركة النفط توضح 3 قضايا ساخنة في رحلة ترامب قد تفجر الخلاف مع نتنياهو الأرصاد تتوقع هطول أمطاراً رعدية بالمرتفعات الجبلية الحوثيون يكررون جريمة في محافظتين يمنيتين راح ضحيتهما 3 قتلى سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم في خطوة تاريخية وبعد عقود من الصراع مع تركيا.. حزب العمال الكردستاني يُعلن حل نفسه
حصد شاعران يمنيان المركز الأول والثالث في فئة الشعر الفصيح في جائزة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تنظمها المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا".
ونال الشاعر جبر البعداني المركز الأول عن قصيدته "عروجا الى سدرة البردة"، وجائزة مالية بقيمة، مليون ريال قطري.
اما الشاعر اليمني الآخر وليد الشواقبة فحصل على 300 ألف ريال قطري، وجاء في المركز الثالث عن قصيدته ''صلاة في وادي العقيق''.