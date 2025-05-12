عروجًا إلى سدرة البردة: شاعران يمنيان يحصدان المراكز الأولى في مسابقة ''شاعر الرسول''

الإثنين 12 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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حصد شاعران يمنيان المركز الأول والثالث في فئة الشعر الفصيح في جائزة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تنظمها المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا".

ونال الشاعر جبر البعداني المركز الأول عن قصيدته "عروجا الى سدرة البردة"، وجائزة مالية بقيمة، مليون ريال قطري.

اما الشاعر اليمني الآخر وليد الشواقبة فحصل على 300 ألف ريال قطري، وجاء في المركز الثالث عن قصيدته ''صلاة في وادي العقيق''.