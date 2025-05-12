اليمن تطلب من واشنطن استئناف تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية

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طلبت الحكومة اليمنية، من واشنطن استئناف، تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، لليمن.
والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات والمستجدات الراهنة في اليمن.
واشاد الوزير بالدعم الأمريكي المتواصل للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، وأكد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.
وشدد الوزير على أهمية استئناف المساعدات التنموية والإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز استقرار المؤسسات الوطنية.
من جانبه، جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة بمواصلة دعمها وحرصها على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.