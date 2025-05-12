وزارة في اليمن تُعيد أكثر من 15 مليون ريال سعودي لإصحابها في سابقة هي الأولى

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، يوم الأحد، إن نحو 15 ألف حاجاً استردوا مبالغ مالية، جراء خدمات لم يتم تنفيذها خلال موسم حج العام الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن 15 ألف حاجا من إجمالي 24,225 حاجاً استلموا مبالغهم التي استردتها الوزارة عن خدمات تم التعاقد عليها ولم تُنفذ خلال موسم حج 1445هـ.
وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ المستردة تبلغ أكثر من 15 مليون ريال سعودي.
ونقلت وكالة سبأ عن مدير عام التنظيم والحسابات بقطاع الحج والعمرة، عبدالجبار المزلم، قوله، إن عملية صرف المبالغ التي بدأت الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع بنك القطيبي الإسلامي، وأن عملية الصرف تسير وفق آلية منظمة وشفافة تستند إلى الكشوفات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد آلية مناسبة لتحويل مبالغ الحجاج الذين هم في الخارج أو الوفيات.
ودعا المزلم، جميع المستفيدين سرعة التوجه إلى فروع بنك القطيبي أو أحد وكلائه في المحافظات لاستلام مبالغهم، والإبلاغ عن أي خصومات تُجرى على المبلغ الذي جرى استرداده.