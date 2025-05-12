رفع سعر مادة البترول ''مؤقتاً'' في مأرب وشركة النفط توضح

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أعلن فرع شركة النفط اليمنية في محافظة مأرب عن رفع سعر مادة البنزين مؤقتًا، وذلك بسبب بدء أعمال الصيانة الشاملة في المصافي، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 12 يومًا.
وذكرت الشركة، في بيانٍ أن قرار رفع السعر يأتي بناءً على مذكرةٍ تلقتها من الشركة اليمنية لتكرير النفط بتاريخ 14 أبريل 2025، والتي تضمنت موعد بدء الصيانة الشاملة لمصافي التكرير، ابتداءً من اليوم الاثنين.
وحددت الشركة سعر اللتر الواحد من البنزين المستورد بـ1250 ريالاً يمنياً، اعتباراً من اليوم الإثنين 12 مايو، كإجراء مؤقت لتعويض توقف الإنتاج المحلي، الذي يُباع عادة بسعر 400 ريال للتر.
وأكدت الشركة في تعميم رسمي أنها نسّقت مع الإدارة العامة لضمان وفرة الكميات، وشددت على التزام المحطات الحكومية والخاصة بالتسعيرة الجديدة حتى انتهاء الصيانة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية رغم توقف المصافي عن العمل مؤقتًا.
وسيرتفع جالون البنزين (20 لتراً) من 8 آلاف إلى 25 ألف ريال خلال هذه الفترة.