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الأرصاد تتوقع هطول أمطاراً رعدية بالمرتفعات الجبلية توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد على أجزاء من المرتفعات الغربية.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم الاثنين، ان المرتفعات الجبلية ستشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية.
كما توقع المركز أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
واضاف أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
وحذر المركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار رعدية عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية