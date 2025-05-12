سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم

الإثنين 12 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -متابعات

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اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن وصنعاء.

وفيما يلي بيان بأسعار الصرف.

عدن:

الريال السعودي:

شراء: 669

بيع: 675

الدولار الأميركي:

شراء: 2548

بيع: 2572

صنعاء:

الريال السعودي:

شراء: 140

بيع: 140.5

الدولار الأميركي:

شراء: 535

بيع: 540