سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم

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اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن وصنعاء.
وفيما يلي بيان بأسعار الصرف.
عدن:
الريال السعودي:
شراء: 669
بيع: 675
الدولار الأميركي:
شراء: 2548
بيع: 2572
صنعاء:
الريال السعودي:
شراء: 140
بيع: 140.5
الدولار الأميركي:
شراء: 535
بيع: 540