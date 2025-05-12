في خطوة تاريخية وبعد عقود من الصراع مع تركيا.. حزب العمال الكردستاني يُعلن حل نفسه

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أعلن حزب العمال الكردستاني الاثنين أنه سيحل نفسه، وفقا لوسائل إعلام مقربة من الجماعة الانفصالية المسلحة، في خطوة تاريخية بعد عقود من الصراع مع تركيا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقال الحزب في بيان، بحسب وكالة فرات للأنباء، الموالية للأكراد، إن "المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني قرر حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح".
وأضاف الحزب في بيانه أن "الآلية العملية" لحل الحزب سوف يديرها زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، وأن الحزب "أنهى العمل تحت اسم حزب العمال الكردستاني".
وعلى مدار ما يقرب من خمسة عقود، خاضت تركيا حربًا مع حزب العمال الكردستاني، الذي أسسه أوجلان عام 1978.
وتمحور معظم القتال على رغبة الجماعة في إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق البلاد.
لكن في السنوات الأخيرة، دعت الجماعة إلى مزيد من الحكم الذاتي داخل تركيا نفسها. وفي مارس/آذار، أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار الفوري بعد أن دعا أوجلان المقاتلين إلى إلقاء أسلحتهم وحل الجماعة