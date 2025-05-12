فلسطين تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عن أسير أميركي ونتنياهو يتحدث عن أيام حاسمة الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة الخليجية -الأمريكية 15 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين شمال غزة الكشف عن تغيرات بسيطة في طعامك يطيل العمر ويحميك من الأمراض… تفاصيل إسرائيل تستهدف ثلاث موانئ يمنية بعنف والمليشيات الحوثية تلجأ للتباكي الإعلامي .. عاجل تعرف على اول طلب تقدم به بابا الفاتيكان لكل دول العالم خارجية سلطنةعمان تكشف عن افكار مفيدة خلال المحادثات النووية بين أمريكا وإيران بن بريك يبلغ الحكومة الفرنسية: الحكومة اليمنية تحتاج دعم دولي وهذه أبرز أولويات الحكومة بن بريك يعلن عن أول تحذير لليمنيين عبر صحيفة سعوديه من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن إلى كبير المسؤولين في مكتب شؤون الشرق الأدنى .... دلالات تغيير صفة ليندركينغ على الملف اليمني
وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعوات إلى قادة دول خليجية، الذين من المقرر أن يشاركوا في القمة المرتقبة المقرر أن تستضيفها العاصمة الرياض، خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن القمة تنعقد خلال الجولة الخليجية، التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي ستشمل كلا من السعودية وقطر والإمارات
ما الذي يمكن أن تقدمه زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة وهل تنجح في وقف الحرب على غزة؟
أمس وشملت الدعوات التي وجهها العاهل السعودي قادة الدول الخليجية وفي مقدمتهم أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد آل خليفة.
وفي وقت سابق، حدد البيت الأبيض تاريخ 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، موعدا لزيارة ترامب إلى المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي