15 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين شمال غزة

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، مدرسة تؤوى نازحين إلى 15 وعدد من الإصابات.
وأضافت المصادر الطبية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين الشهداء 5 أطفال وعدد من الإصابات، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي للطابق الثاني بمدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا في محيط مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ونسف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.
وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,829 شهيدا، 119,554 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.