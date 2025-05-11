إسرائيل تستهدف ثلاث موانئ يمنية بعنف والمليشيات الحوثية تلجأ للتباكي الإعلامي .. عاجل

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شن مقاتلات إسرائيلية مساء الأحد، غارات استهدفت ثلاثة موانئ في اليمن..

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو بدأ هجوما على موانئ يسيطر عليها الحوثيون، من بينها ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى وميناء الصليف، وجميعها تقع على الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر محلية إن 10 غارات إسرائيلية دمرت ما تبقى من بنية تحتية في ميناء رأس عيسى النفطي، فيما قصفت سلسلة أخرى من الضربات ميناء الصليف المخصص لاستقبال السفن العمالقة.

وجاء الهجوم بعد تحذيرات مباشرة وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان المناطق المحيطة بالموانئ، حيث دعا المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس"، جميع المتواجدين في تلك المواقع إلى الإخلاء.

كما أسقطت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة قنابل شديدة الانفجار على ميناء الحديدة الحيوي الذي يعد شريانا رئيسيا للحوثيين في استقبال السلاح والبضائع وحتى المشتقات النفطية

وقالت مصادر ملاحية إن القصف الإسرائيلي استهدف الموانئ الثلاثة للحديدة في وقت ترسو 23 سفينة فيها منها 5 سفن تجارية في ميناء الصليف ونحو 10 سفن نفطية قرب ميناء رأس عيسى، فيما كانت ترسو 8 سفن تجارية منها 3 سفن راسية على الأرصفة في ميناء الحديدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن.