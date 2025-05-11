وزير الأوقاف يستعرض الترتيبات التنظيمية والإدارية ويناقش الاستعدادات مع اللجنة العليا لموسم الحج الحالي

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقشت اللجنة العليا للحج، في اجتماعها، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد رئيس اللجنة، الدكتور محمد شبيبة، الاستعدادات الجارية لموسم حج 1446هـ وعملية تفويج الحجاج.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، ووكيلا وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، والمالية مختار الشريحي، ورئيس الهيئة العامة للنقل البري فارس شعفل، إلى تقارير اللجان الفرعية حول أداء القطاعات المختلفة، بما في ذلك الإسكان، والنقل، والإعاشة، والرعاية الصحية..موجهاً الجهات المختصة بمضاعفة الجهود لضمان موسم حج ناجح ومتميز.

وفي الاجتماع، استعرض الوزير شبيبة الترتيبات التنظيمية والإدارية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تفويج سلس وآمن للحجاج..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم خلال رحلة الحج.

وأشار الوزير شبيبة، إلى أن عملية التفويج تسير وفق الخطة المعدة، وتشمل توفير وسائل النقل، وتسهيل الإجراءات عبر المنافذ، ومتابعة أوضاع الحجاج منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

بدورهم عبر أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الجهات المعنية، الالتزام الكامل بخدمة الحجاج اليمنيين، ومواصلة التنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل أداء المناسك وتوفير الأجواء المناسبة لهم.