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الملك سلمان يوجه دعوات لقادة الخليج قبيل وصول ترامب الى السعودية

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات لقادة دول الخليج من لحضور القمة الخليجية الأميركية في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يصل ترامب غدا الإثنين الى السعودية ضمن جولة الى المنطقة تشمل قطر والإمارات الأسبوع الجاري.

وسيكون ملف اليمن حاضرا ضمن اجندات هذه الزيارة.

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