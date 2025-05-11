الملك سلمان يوجه دعوات لقادة الخليج قبيل وصول ترامب الى السعودية

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات لقادة دول الخليج من لحضور القمة الخليجية الأميركية في العاصمة الرياض.
ومن المقرر أن يصل ترامب غدا الإثنين الى السعودية ضمن جولة الى المنطقة تشمل قطر والإمارات الأسبوع الجاري.
وسيكون ملف اليمن حاضرا ضمن اجندات هذه الزيارة.