عاجل: الإبلاغ عن حادثة شمال غرب جبل علي بالإمارات.. قارب اصطدم بسفينة و حاول الاصطدام بسفن أخرى

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي جبل علي بالإمارات.

وافادت في بيان قبل قليل اطلع عليه محرر مأرب برس، بأن سفينة أبلغت عن اصطدام قارب صغير بها ومحاولته صدم سفن أخرى شمال غربي جبل علي.

الى ذلك، حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأحد، من استمرار النشاط القتالي في منطقة البحر الأحمر، وخاصة قرب ميناء الحديدة اليمني، وذلك في أعقاب سلسلة غارات جوية أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع في المنطقة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وأكدت UKMTO في تحذيرها أن خطر الأضرار الجانبية لا يزال قائماً، مشيرة إلى أن السفن القريبة من الشاطئ أو الموانئ، خاصة تلك التي تبعد أقل من كيلومتر واحد، معرضة بشكل أكبر للمخاطر.

وأوضح الإشعار أن السفن الراسية أو التي لم تغادر الموانئ بعد، مثل ميناء رأس عيسى والحديدة، يجب أن تُعيد النظر في جدوى استمرار عملياتها في هذه المناطق، مع ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر.

وشددت UKMTO على أن الإشعار الأمني ساري المفعول لمدة 24 ساعة من تاريخ الإصدار، مع احتمال التمديد بناء على تطورات الوضع الميداني.

ونصحت جميع السفن بتوخي أقصى درجات الحذر في محيط الموانئ التي تعرضت لضربات سابقاً، مع أخذ بالاعتبار في ما إذا كان استمرار الإبحار في تلك المناطق يعد قراراً حكيماً.