رونالدو يضع شروطه للتجديد من نادي النصر السعودي

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، شروطه لتجديد عقده مع الفريق حتى عام 2027، تشمل تغييرات في الجهاز الفني وقائمة اللاعبين الأجانب والمحليين.

وينتهي عقد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (40 عاما) مع نادي النصر بنهاية الموسم الحالي (2024-2025)، ولم يتم إعلان التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن بقائه مع الفريق.

وبحسب مصدر مطلع لصحيفة "عكاظ" السعودية: "رونالدو أوصى بالاستغناء عن عدد من المحترفين غير المؤثرين، أبرزهم الحارس البرازيلي بينو، والمدافع أنجيلو، والمهاجم ويسلي من فئة المواليد، مقابل الإبقاء على الركائز الهجومية مثل ساديو ماني، أوتافيو، وبروزوفيتش".

كما طالب النجم البرتغالي ببيع أو عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين، بهدف تقليص التكدس ورفع الكفاءة، ضمن خطة فنية بميزانية تقارب 300 مليون ريال.

وعلى مستوى الجهاز الفني، عبر قائد نادي النصر عن استيائه من المدرب افيطالي بيولي، مشيرا إلى افتقاره للمرونة والشخصية التنافسية، مطالبا بتعيين جهاز فني أوروبي محترف ومدير رياضي من طراز عال يمنح صلاحيات كاملة، وذلك تحت إشراف لجنة فنية مستقلة.

تأتي هذه التحولات في ظل انتعاش الوضع المالي للنادي، حيث تشير التقديرات إلى أن إيرادات النصر ستتجاوز 800 مليون ريال بعد سداد الالتزامات السابقة والتي أعلن عنها، ما يمنح الإدارة التنفيذية مرونة إستراتيجية في التعاقدات والتجديد.

وتعكس تصرفات رونالدو الجادة حجم الالتزام بالمشروع، إذ ألغى عشاء مع المغني دافيدو عقب خسارة الفريق من الاتحاد، احتجاجا على الأداء، ما يؤكد رغبته في بيئة تنافسية تليق بتاريخه.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل في الموسم الحالي 34 هدفا خلال 39 مباراة في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين برصيد 23 هدفا.