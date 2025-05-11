مطالبات بمقاضاة أنصار الإنتقالي بسبب اساءتهم لنساء وحرائر عدن.. بن بريك يعلق على ''ثورة النساء''

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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رفض أبناء عدن، اساءات بعض أنصار الإنتقالي الجنوبي، التي طالت نساء وحرائر مدينة عدن، اللواتي خرجن يوم امس السبت، في ثورة نسوية غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، والرواتب.

وطالبت أصوات من عدن بمقاضاة هؤلاء ورفع قضايا قذف وسب وتشهير بحقهم، وملاحقتهم قانونيًا.

ويوم أمس امتلأت ساحة العروض وسط العاصمة المؤقتة عندن بمئات النسوة، طالبن بحقهن وحق الشعب بالعيش الكريم.

وخرجت بعض النساء يرفعن الفوانيس في اشارة الى انقطاع الكهرباء، ولافتات وشعارات، بتوفير الرواتب وباقي الخدمات كونها حقوق شرعية وليست مطالب.

وتخضع عدن لسيطرة الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، فيما لا تقوم الحكومة اليمنية بالدور المناط بها، ويقيم اغلب وزرائها في العاصمة السعودية الرياض.

وتفاعلا مع ثورة نساء عدن خرج رئيس الحكومة اليمنية بمنشور على فيسبوك، رصده محرر مارب برس، قال فيه: ''ندرك حجم معاناة أهلنا في ‌ #عدن ⁩ والمحافظات المحررة جراء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات،خاصة مع اشتداد حرارة الصيف. ونستمع بجدية وتفهم لصوت ‌#نساء_عدن ⁩في مظاهرتهن اليوم، وهو صوت كل بيت في المدينة، واؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا وبالتنسيق مع اشقائنا في التحالف بقيادة ‌ السعودية ⁩ و ‌ الإمارات ⁩ لإيجاد حلول عاجلة، ولن ندخر جهداً في تخفيف معاناة مواطنينا''.