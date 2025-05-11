الجولة 4.. أمريكا وإيران تستأنفان مفاوضاتهما في مسقط ..تفاصيل

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من المقرر أن تنطلق، اليوم الأحد، الجولة الرابعة من المحادثات النووية المقررة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، بحسب وكالة “رويترز”.
تأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون “ناجحة” إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
جاء ذلك بعد أن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوفد الإيراني المشارك في الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين الفنيين، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة من الحوار.
وقال بقائي في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية: “يمكنني التحدث فقط عن وفدنا التفاوضي، وهو وفد يضم المختصين الضروريين، ويعمل في إطار خدمة المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية