طائرة باكستانية صينية الصنع أسقطت مقاتلات هندية..و أميركا تكشف الأسباب لأول مرة

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 137

فيما يتواصل التصعيد غير المسبوق بين الهند وباكستان منذ الأربعاء الماضي، وسط اشتباكات عسكرية، كشف مسؤولان أميركيان عما قالوا إنه "إنجاز صيني".

فقد أوضح المسؤولان أن طائرة مقاتلة باكستانية متطورة صينية الصنع أسقطت طائرتين عسكريتين هنديتين على الأقل يوم الأربعاء الماضي، واعتبرا ما حدث إنجازا كبيرا للطائرة المقاتلة الصينية المتقدمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك ثقة كبيرة في أن باكستان استخدمت طائرات جيه-10 الصينية الصنع لإطلاق صواريخ جو-جو ضد طائرات مقاتلة هندية، مما أدى إلى إسقاط طائرتين على الأقل.

كما ذكر مسؤول آخر أن إحدى الطائرات الهندية التي تم إسقاطها كانت مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال.

وأضاف المسؤولان أن طائرات إف-16 الباكستانية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن (LMT.N)، تفتح علامة تبويب جديدة ولم يتم استخدامها في عملية الإسقاط.

وبينما لم تعترف نيودلهي بخسارة أي من طائراتها، إذ قالت بدلا من ذلك إنها نفذت ضربات ناجحة ضد ما وصفته بالبنية التحتية داخل باكستان، قال متحدث باسم القوات الجوية الهندية إنه ليس لديه تعليق عندما سئل عن التقرير.

يأتي هذا بينما تراقب واشنطن عن كثب أداء طائرة مقاتلة صينية رائدة ضد منافس غربي للحصول على رؤى حول كيفية تعامل بكين مع أي مواجهة حول تايوان أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ على نطاق أوسع.

أخطر مناطق العالم النووية يذكر أن القوى العالمية من الولايات المتحدة إلى روسيا والصين، كانت دعت إلى الهدوء في واحدة من أخطر مناطق العالم النووية وأكثرها كثافة سكانية.

في حين ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء، أن ثلاث طائرات هندية سقطت، نقلا عن مسؤولين بالحكومة المحلية في الهند، وأكدت أن هذا يمثل أول تأكيد غربي على استخدام الطائرات الباكستانية المصنوعة في الصين في إسقاط الطائرات.

تصعيد وتعبئة بين الهند وباكستان وسط جهود دولية للتهدئة كما رأى محللون غربيون ومصادر في صناعة الدفاع أن الاستخدام الحي لبعض الأسلحة المتقدمة التي يمكن نشرها في صراعات القوى الكبرى في المستقبل سوف يخضع للتدقيق بتفاصيل دقيقة، لكنهم أكدوا أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات قاطعة.