تفاصيل مذهلة بعد نصف قرن... مركبة فضائية وزنها نصف طن تصطدم بالأرض

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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دخلت مركبة فضائية تعود للحقبة السوفياتية الغلاف الجوي للأرض مجدداً بعد إطلاقها في 1972، أي منذ نحو نصف قرن، وسقطت في المحيط الهندي، حسبما أفادت السلطات الروسية أمس (السبت).

وقالت وكالة روسكوزموس الفضائية إن مركبة الفضاء المعروفة باسم «كوزموس 482» دخلت الغلاف الجوي في الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش قبل أن تصطدم بالمياه غرب جاكرتا بإندونيسيا. ولم تتوفر معلومات عن ضرر محتمل أو حطام المركبة.

وخلصت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن المركبة دخلت الغلاف الجوي. جدير بالذكر أن الاتحاد السوفياتي أرسل، بين عامي 1961 و1983، عدة مركبات فضائية إلى كوكب الزهرة في إطار برنامج «فيرينا» لاستكشاف الكوكب. وتم إطلاق كوزموس 482 في 31 مارس (آذار) 1972 وكان من المقرر أن يهبط على كوكب الزهرة تحت السيطرة.

ورغم ذلك فشلت الكبسولة الفضائية في الخروج من مجال الجاذبية الأرضية وظلت تدور حول الأرض لمدة 53 عاماً، بسبب عطل في مركبة الإطلاق. وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية أنه من المرجح أن جزءاً من مركبة فضائية من الحقبة السوفياتية قد عاد إلى الغلاف الجوي للأرض بعد أن ظل عالقاً في مداره لأكثر من نصف قرن.

ولم يخرج كوزموس 482 من مدار الأرض، بل انقسم إلى أربع قطع تدور حول الكوكب منذ أكثر من خمسة عقود، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأفاد مركز مراقبة وتتبع الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي (إس إس تي) أن قطعة واحدة - يُعتقد أنها مركبة الهبوط - «على الأرجح» عادت إلى الغلاف الجوي نحو الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش أمس (السبت).

صُممت كبسولة الهبوط الخاصة بمركبة كوزموس 482 لتحمل الحرارة والضغط الشديدين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، مما يعني أنها كانت تتمتع بدرع حراري قوي وهيكل متين.

وكان مراقبون توقعوا في مطلع الشهر الحالي عودة مركبة فضائية من الحقبة السوفياتية إلى الأرض قريباً، بشكل غير خاضع للسيطرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت المركبة كوزموس 482 تقترب من الأرض بشكل غير منضبط. ويتابعها الخبراء منذ ذلك الحين، مع أنهم لاحظوا أنه من غير المرجح جداً أن تهبط فوق منطقة مأهولة بالسكان، وفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية