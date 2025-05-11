الاحتلال يجند 5 ألوية احتياط وشهداء باستهداف خيام نازحين بالقطاع.. تفاصيل

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في اليوم الـ55 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة.
وأضافت الإذاعة أن الجيش جند حتى الآن 5 ألوية احتياط في هذه الجولة، لكنها أشارت إلى أن الجيش رفض تقديم معطيات بشأن نسبة الاستجابة في ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها.
وفي تطورات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين -بينهم 5 أطفال- وإصابة 11 في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم.
وعلى الصعيد الإنساني، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن القطاع يشهد موجة موت صامت يحصد أعدادا متزايدة من أرواح كبار السن والأطفال، مشيرا إلى أن 14 مسنا استشهدوا خلال أسبوع جراء التجويع والحصار الإسرائيلي.
وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على البلدات والمدن الفلسطينية، كما تشن حملات اعتقال ومداهمات يومية في مختلف مناطق الضفة