ترامب يعلن وقفا فوريا لإطلاق النار بين الهند وباكستان.. تفاصيل

الأحد 11 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، توصل الهند وباكستان لاتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، نتيجة وساطة أمريكية.

وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن مباحثات اجريت طوال الليلة الماضية، بين باكستان والهند بوساطة أمريكية.

وأضاف: "يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان توصلتا إلى اتفاق شامل وفوري لوقف إطلاق النار". وهنأ البلدين على "تحليهما بالحكمة وضبط النفس".

والسبت، أعلن الجيش الباكستاني ردّه على استهداف القوات الهندية بهجوم صاروخي، 3 مطارات داخل البلاد.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين