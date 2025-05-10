رونالدو يضع شروطه للبقاء في صفوف نادي النصر .. تعرف عليها

السبت 10 مايو 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضع شروطه من أجل قبول فكرة الاستمرار في صفوف نادي النصر.

وكان رونالدو انضم للنصر في يناير 2024 وعقده يمتد حتى يونيو 2025، ولم يحقق البرتغالي سوى لقب البطولة العربية مع الفريق العاصمي.

ولم يحقق رونالدو أي بطولة في الموسم الحالي مع النصر حيث ودع دوري أبطال أسيا أمام كاواساكي الياباني في دور نصف النهائي.

وبحسب التقارير الصحافية فإن رونالدو حدد مطالبه للموافقة على البقاء مع النصر حتى 2027، حيث يضع البرتغالي مشروعاً فنياً وإدارياً طموحاً للنادي.

وأوصى رونالدو بالتفريط في بعض الأجانب غير المؤثرين مثل الحارس البرازيلي بينتو ومواطنيه ويسلي وأنجيلو من فئة المواليد والإسباني إيمريك لابورت، مع استمرار الركائز الأساسية مثل السنغالي ساديو ماني والبرتغالي أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

كما طالب رونالدو بيع أو عدم تجديد عقود عدد محدد من اللاعبين المحليين لتقليص قائمة النصر ورفع الكفاءة في إطار خطة فنية بميزانية تصل 300 مليون ريال.

رونالدو يريد كذلك تعيين مدرب أوروبي محترف بدلاً من الإيطالي ستيفانو بيولي بجانب وصول مدير رياضي عالمي