عملية استخباراتية توقع صفقة سلاح كانت في طريقها للمليشيات الحوثية .. مواد متفجرة ومنظومات اتصال فضائي

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أحبطت وحدات من القوات المسلحة عمليتي تهريب أدوات حربية بكميات كبيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني عبر البحر الأحمر.
وأفاد الإعلام العسكري، بأن دوريات من اللواء الأول مشاة بحري وخفر السواحل نفذت عمليتين منفصلتين، بناء على معلومات دقيقة من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، وتمكنت خلالها من اعتراض وضبط سفينتين شراعيتين (جلبتين) على متنهما كميات كبيرة من الأدوات، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وكذلك منظومة اتصال فضائي كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.
ووفقاً للاعلام العسكري، فقد اظهرت التحقيقات الأولية مع طاقم الجلبتين وعددهم 14 بحارًا ارتباطهم بمليشيا الحوثي في طريقهم إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة ومعهم 3 ملايين صاعق وأسلاك بطول إجمالي 3600 كم، وكذلك 64 جهاز اتصال فضائي.
وتستخدم الميليشيات الحوثية الصواعق المضبوطة في الزوارق المفخخة والطائرات الانتحارية المسيَّرة وحقول الألغام التحكمية بالبطاريات، أو عن بُعد، والأشعة تحت الحمراء، فيما تُستخدم الأسلاك في ربط شبكات المتفجرات ببعضها.