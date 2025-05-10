الكشف عن فساد كبير ''مسكوت عنه'' في منفذ الوديعة

السبت 10 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن شبكات فساد في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن و السعودية.

وقال المركز، إن التجار وناقلي البضائع وخاصة فاكهة المانجو المبردة يتعرضون لممارسات غير مقبولة في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن و السعودية، حيث تتم إجراءات عبور غير مبررة، وصلت في بعض الحالات إلى تجاوز مدة الانتظار شهراً كاملاً، ما أدى إلى تلف بعض الشحنات وفقدان قيمتها السوقية.

المركز الأمريكي أكد انتشار شبكات فساد تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي لكل شاحنة مقابل تسريع إجراءات العبور، وتُترك باقي الشاحنات لأيام وأسابيع طويلة في ظروف تؤدي إلى تلف البضائع وزيادة خسائر التجار والمزارعين.