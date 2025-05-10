(تقرير حكومي) مليون نازح وأكثر في محافظة مأرب يحتاجون لمساعدات انسانية عاجلة

السبت 10 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف تقرير حكومي حديث أن أكثر من مليون نازح داخلي في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (Ex.U.IDPs-Marib)، في تقريرها السنوي، إن "1.1 مليون نازح أو ما يعادل 48% من إجمالي النازحين داخلياً في المحافظة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف التقرير أن أزمة انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل أكبر لدى فئات النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، ومعيلي الأسر من الحالات الأكثر ضعفاً في أوساط النازحين بالمحافظة.

وأوضحت الوحدة التنفيذية إلى أن الأسر النازحة في مأرب تواجه العديد من التحديات، ما يتطلب استجابة عاجلة لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية، ويمثل تحقيق الأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر لها أولوية قصوى.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 90,730 أسرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة ماسة إلى سلال غذائية منتظمة لتأمين احتياجاتها الأساسية، بينما 13,810 أسر من التى فقدت معيلها تواجه أزمة غذائية حادة وتتطلب مساعدات عاجلة منقذة للحياة عبر "النقد مقابل الغذاء".

ودعت الوحدة التنفيذية إلى ضرورة توفير مخزون احتياطي لمواجهة الحالات الطارئة، وذلك بتوفير 12 ألف سلة غذائية، ومساعدات نقدية متعددة الأغراض لعدد 4,300 أسرة، ودعم نقدي مقابل وجبات غذائية سريعة لعدد 10 آلاف أسرة، وذلك لتلبية الاحتياجات الطارئة المحتملة للنازحين في المحافظة.