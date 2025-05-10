تفاصيل عملية نوعية لأجهزة الأمن بمحافظة المهرة

السبت 10 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- المهرة

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نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، شرق اليمن، مساء اليوم السبت، عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط عدد من أفراد عصابة متخصصة في ترويج المخدرات بمدينة الغيضة.

وأوضح مصدر أمني مسؤول لمركز الإعلام الأمني، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ورصد ميداني مكثف من قبل قسم التحريات في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة..مشيرًا إلى أن القوة الأمنية تمكنت من ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وأسلحة نارية وذخائر، إلى جانب مبالغ مالية كانت بحوزة المقبوض عليهم.

وأكد المصدر، أن التحقيقات جارية مع الموقوفين لكشف مزيداً من التفاصيل حول نشاط العصابة وامتداداتها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، العميد مفتي صموده، باليقظة العالية والجهود المتميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المحافظة..مثمنًا الدور المحوري لقسم التحريات في إدارة البحث الجنائي، وما قام به من رصد دقيق ومتابعة ميدانية ساهمت في إنجاح العملية.

وأكد العميد صموده في تصريح صحفي، أن الأجهزة الأمنية ستظل في حالة يقظة دائمة ومستمرة في ملاحقة عصابات المخدرات وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين..مشددًا على أن القانون سيطال كل المتورطين في هذه الجرائم.