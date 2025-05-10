إعلام عبري: ''ترامب سيعلن اعترافه بدولة فلسطين خلال زيارته المرتقبة الى السعودية'' توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة الكشف عن خسائر الأميركيين والحوثيين خلال حرب 52 يوما.. تفاصيل مفاجآت وبالاسم.. كريستيانو رونالدو يطالب برحيل هؤلاء اللاعبين من النصر كريستيانو أميركا والصين تجريان أول محادثات تجارية في سويسرا دولة خليجية تزود الدعم السريع بأسلحة لا تملكها جيوش المنطقة.. تفاصيل باكستان تعلن بدء عملياتها العسكرية ضد الهند.. وتسقط 77 مسيّرة إسرائيلية عاجل .. قبائل عبيدة بمحافظة مأرب تؤكد جاهزيها لمعركة التحرير وتدعو لإنهاء سياسية الإقصاء والتهميش عشرة أهداف جعلت الرئيس ترامب يوقف الغارات الجوية على المليشيات الحوثية في اليمن بشكل مفاجئ شرطة السير بمأرب تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي بمحاضرات توعوية لمنتسبي الأمن.
قالت وسائل إعلام عبرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعترف خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية بقيام دولة فلسطينية.
ونقل موقع "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي لم يُفصح عن هويته أن الإعلان المرتقب يأتي ضمن جهود ترامب لإعادة رسم خرطة التوازنات في المنطقة، وإحياء مبادرات سياسية توقفت خلال إدارته السابقة، وسط ترقب لمواقف "إسرائيل" ودول المنطقة.
كما أشار المصدر إلى أن القمة المرتقبة قد تشهد إعلاناً "مهماً للغاية"، كان ترامب قد لمح إليه خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري، دون الكشف عن تفاصيله، لكن التوقعات تشير إلى أن الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين سيكون المحور الرئيسي للإعلان.
وتُعد هذه الزيارة أولى زيارات الرئيس؛ الأمريكي الخارجية خلال ولايته الرئاسية الثانية، وتعيد إلى الأذهان القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها الرياض، في 21 مايو 2017 خلال ولايته الأولى.
وتُثير هذه الخطوة المحتملة تساؤلات حول تداعياتها على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومستقبل عملية السلام، خاصة مع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.