توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة

السبت 10 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، حار نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل بشكل عام.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة ومصحوبة بالرعد أحياناً بشكل محدود على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية من البلاد، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو، حار نهاراً - بارد نسبياً ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 29 - المكلا 33 / 27 - الحديدة 35 / 31 - سقطرى 37 / 27 - المخا 35 / 30 - الغيضة 38 / 29 - زنجبار 35 / 29 - لحج 37 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 40 / 25 - مأرب 39 / 27 - عتق 39 / 26 - بيحان 37 / 24 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 15 - تعز 32 / 18 - ذمار 28 / 12 - الضالع 32 / 19 - إب 29 / 16 - البيضاء 32 / 15 .

ووجّه المركز، تحذيراً للمواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان، وكذا للأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس .. مقترحاً عليهم الإكثار من شرب السوائل.

كما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر خفيف الموج.