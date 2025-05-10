أميركا والصين تجريان أول محادثات تجارية في سويسرا

السبت 10 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في سويسرا اليوم السبت في أول محادثات بين القوتين وسط حرب تجارية تسببت في حالة واسعة النطاق من عدم اليقين.

وستجرى متابعة المحادثات المقررة في مدينة جنيف من كثب وسط حرب تجارية أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي فرض رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على الأقل على جميع الواردات إلى البلاد، بالإضافة إلى رسوم إضافية على مجموعة من الشركاء التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم، والأسواق المالية.

وفي حين أنه علق العديد من الرسوم الجمركية من أجل السماح بإجراء مفاوضات تجارية، لا تزال الرسوم الجمركية الخاصة التي تصل إلى 145 في المائة على السلع الصينية قائمة، وردت بكين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125 في المائة على المنتجات الأميركية.

الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر والمستشار الفيدرالي السويسري جاي بارميلين يلتقطون صورة خلال اجتماع في جنيف (رويترز) وتعد محادثات جنيف أول تحرك من الجانبين، حيث يحاول كل منهما حتى الآن إظهار أنه في موقف أقوى.

ولكن هناك مؤشرات على أن واشنطن قد تكون مستعدة لخفض الرسوم الجمركية. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة: «الرسوم الجمركية بنسبة 80 في المائة على الصين تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت بي (بيسنت)