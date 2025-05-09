شرطة السير بمأرب تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي بمحاضرات توعوية لمنتسبي الأمن.

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 125

تتواصل في محافظة مأرب فعاليات أسبوع المرور العربي، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "تمهل... أمامك حياة"، بتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة التوعوية الميدانية.

حيث نظّمت إدارة شرطة السير بمحافظة مأرب، محاضرة توعوية استهدفت سائقي قوات الأمن الخاصة وقوات حماية المنشآت والشخصيات، في إطار جهود رفع مستوى الوعي المروري لدى فئات المجتمع، لاسيما من يقع على عاتقهم مسؤولية حفظ الأمن والنظام.

وخلال المحاضرة، ألقى مدير إدارة شرطة السير بالمحافظة العقيد غانم مرح، كلمة حثّ فيها الحضور من منتسبي الوحدات الأمنية على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد وأنظمة المرور، ..مؤكداً أن أفراد الأجهزة الأمنية يجب أن يكونوا قدوة حسنة للمواطنين في سلوكهم المروري، لما لذلك من أثر كبير في ترسيخ ثقافة الانضباط في المجتمع.

وأشار العقيد مرح إلى أن بعض السلوكيات الخاطئة مثل عكس الخطوط والتجاوزات غير القانونية تمثل تهديداً حقيقياً لسلامة الطريق، وتتناقض مع الرسالة التي يحملها رجل الأمن في حماية الأرواح والممتلكات، مضيفاً أن رجال الأمن يمثلون الدولة ومؤسساتها، وبالتالي فإن انضباطهم في قيادة المركبات يعكس صورة الدولة أمام المجتمع.

من جانبه، ألقى المقدم محمد الجماعي محاضرة توعوية، أوضح فيها أن استهداف هذه الفئة من السائقين في الفعالية يأتي انطلاقاً من كونهم الجهة المعنية بشكل مباشر بضبط الشارع، وحمايته من الفوضى، وبالتالي فإن وعيهم المروري يعكس مدى قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكفاءة ومسؤولية.

ولفت الجماعي إلى أن الحوادث المرورية تُعدّ من أكثر الكوارث التي تستنزف الموارد العامة للدولة، مشيراً إلى أن حوادث اصطدام الأشجار، وإتلاف الأرصفة والبنى التحتية، تُكلف الدولة ملايين الريالات سنوياً، وغالباً ما يكون سببها الرئيسي السرعة الزائدة، أو التهور في القيادة، وهو ما يمكن تفاديه بالتحلي بالصبر والالتزام التام بقواعد المرور.

وأكد أن السائق المثالي هو من يضع السلامة أولاً، ويعي أن احترام قواعد الطريق مسؤولية جماعية تبدأ بالفرد، مطالباً الجميع، خصوصاً في الجهات الأمنية، بالمساهمة في نشر ثقافة المرور، ورفع الوعي بأهمية الالتزام الذي ينقذ الأرواح ويحفظ الممتلكات.

وتُعد هذه الفعاليات جزءاً من جهود إدارة شرطة السير بالمحافظة لنشر الوعي المروري بين فئات المجتمع المختلفة، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحقيق السلامة العامة، ويؤكد على الدور المحوري للجهات المعنية في توعية المواطنين، وتطبيق القانون، وبناء مجتمع مروري منضبط وآمن.