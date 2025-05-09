جولة رابعة من المحادثات بين أمريكا وإيران في سلطنة عُمان

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة أن طهران وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد في سلطنة عُمان.

وكانت الجولة الرابعة قد أرجئت بعدما تقرر عقدها في روما في الثالث من مايو/ أيار، وهو ما عزته عُمان إلى “أسباب لوجستية”.

من جهته، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

وتقول دول غربية إن برنامج إيران النووي يستهدف إنتاج أسلحة نووية لكن طهران تؤكد أن أغراضه مدنية بحتة.

وقال ترامب للصحفيين، الثلاثاء: “هذا وقت بالغ الأهمية لإيران”.

وأضاف: “لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، وإذا اختاروا سلوك طريق مختلف، فسيكون ذلك أمرا محزنا جدا، وهو أمر لا نريد أن نضطر إلى القيام به، لكن ليس لدينا خيار آخر