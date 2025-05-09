وزير الأوقاف والإرشاد يكشف عن موعد تفويج حجاج اليمن الى الأراضي المقدسة

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، أن عملية تفويج الحجاج اليمنيين للموسم الحالي ١٤٤٦هـ، ستبدأ يوم الثلاثاء القادم 15 ذي القعدة الموافق 13 مايو الجاري.

وأوضح الوزير شبيبة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن أول فوج من الحجاج سيغادر جواً يوم الثلاثاء من مطار عدن الدولي على متن الخطوط الجوية اليمنية، فيما سيبدأ نقل الحجاج براً بتاريخ 16 مايو الموافق 18 ذي القعدة وفق جدول زمني محدد..مشيراً إلى أنه تم استكمال كافة الترتيبات والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالنقل، لضمان تيسير نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الصحية، ذكر الوزير شبيبة أن الحجاج سيتلقون اللقاحات اللازمة في المنافذ..داعياً الحجاج إلى الالتزام بكافة التعليمات الصحية والإدارية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة الحج والعمرة السعودية بما يسهم في تسهيل وتيسير عملية التفويج وأداء مناسك الحج.

وثمن وزير الأوقاف والإرشاد، دور الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتقديمهم كافة التسهيلات لحجاج اليمن، وخاصة في منفذ الوديعة، بتخصيص مسارات إضافية تساعد من سرعة استكمال اجراءات الحجاج.