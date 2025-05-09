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الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق الأمريكي الحوثي بخصوص الملاحة الدولية ووقف التصعيد

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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رحَّبت جامعة الدول العربية، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في اليمن، مُعبِّرة عن أملها في أن يسهم الاتفاق إيجاباً في الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

وقالت الجامعة، في بيان، إنها تتطلع إلى «أن يُخفِّف الاتفاق، في حال الالتزام بتنفيذ بنوده، من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وأن يخفِّض من حدة التصعيد العسكري الحالي».

 

كما عبَّرت الجامعة العربية عن تطلعها إلى أن يسهم اتفاق اليمن في «استعادة أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وضمان انسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في البحار والممرات المائية في المنطقة».

كان وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، نجاح اتصالات أجرتها السلطنة مع الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية في التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، يضمن حرية الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.

وتسبَّبت هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 في تعطيل التجارة العالمية

 
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