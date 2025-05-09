المفاجأة الكبرى.. اسم غير متوقع يتصدر سباق الكرة الذهبية

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تصدر "اسم مفاجأة" قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، متفوقًا على نجوم بارزين، مثل: محمد صلاح، ولامين يامال ورافينيا.

إصابة رودري، وغيابه عما تبقى من الموسم، فتحا الباب أمام منافسين جدد، فاللاعب الإسباني الفائز بجائزة 2024 لن يتمكن من الدفاع عن لقبه، ما جعل المنافسة هذا العام أكثر انفتاحًا.

كما أن غياب البطولات الدولية في 2025 جعل الأداء مع الأندية العامل الحاسم، وهذا الواقع أعاد رسم المشهد بالكامل، وأبرز نجومًا، مثل: ديمبلي، ودوناروما، وصلاح، الذين تألقوا مع أنديتهم في البطولات المحلية والأوروبية.

النجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تألق مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، أصبح المرشح الأول في الترتيب، وفق ما نشره موقع "جول" العالمي، بعد الأداء اللافت في دوري الأبطال، وتراجع منافسيه في مراحل حاسمة.

ديمبلي على القمة أصبح ديمبلي، الآن، في صدارة سباق الكرة الذهبية، بعدما أوصل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ سنوات. وتصدر جناح باريس التصويت بنسبة 33.33%، وفقًا لأحدث تصنيفات "جول"، بينما تراجع لامين يامال إلى المركز الثاني بنسبة 22.22%، بعد خروج برشلونة من نصف النهائي على يد إنتر ميلان.

يامال يلاحق الرقم التاريخي رغم خروجه من دوري الأبطال، حافظ لامين يامال على المركز الثاني، فاللاعب الشاب سجل 16 هدفًا، وصنع 25 تمريرة حاسمة، وفاز بكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا لا يزال مرشحًا قويًا، وربما يصبح أول من يفوز بالجائزة قبل سن الـ21، وهو رقم لم يُكسر منذ نحو 70 عامًا.

رافينيا يفقد الزخم جاء رافينيا ثالثًا بعدما سجل 37 هدفًا، وصنع 25 تمريرة حاسمة.

النجم البرازيلي ساعد برشلونة على حصد لقبين محليين، لكن خروجه من نصف النهائي الأوروبي قلّل من حظوظه، رغم كونه الأكثر حسمًا بين ثلاثي هجوم الفريق الكتالوني.

دوناروما يقترب من إنجاز تاريخي احتل دوناروما المركز الرابع بعد سلسلة عروض قوية، خاصة في دوري الأبطال، حيث أنقذ فريقه في مراحل حاسمة، وتُوج بالدوري الفرنسي، وكأس الأبطال.

وفي حال فاز باريس بالثلاثية، فقد يصبح الإيطالي أول حارس منذ ليف ياشين يفوز بالجائزة.

صلاح يتراجع بعد بداية قوية محمد صلاح سجل 36 هدفًا وصنع 24، وقاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي، لكنه غاب عن نهائي كأس كاراباو، وخرج فريقه مبكرًا من دوري الأبطال، ما أثر سلبًا على حظوظه.

ورغم ذلك، لا تزال أمامه فرصة ليصبح أول أفريقي يفوز بالجائزة منذ جورج وياه العام 1995