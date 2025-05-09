هرمون الذكورة يقل بعد هذا العمر- 8 نصائح لزيادته

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 43

تشهد مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" لدى الرجال انخفاضًا محلوظًا عند بلوغ سن الـ50 عامًا، الأمر الذي يستدعي اتباع بعض الإرشادات، لتعزيز التستوستيرون بالجسم، ومن ثم تجنب أعراض نقصه.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، نصائح لتعزيز التستوستيرون لدى الرجال بعن سن الخمسين، وفقًا لموقع "WebMD".

يستطيع الرجال بعد سن الخمسين اكتشاف نقص هرمون الذكورة بأجسامهم عن طريق الأعراض التالية:- فقدان الكتلة العضلية.

التثدي.

- الاكتئاب.

- صعوبة التركيز.

- تساقط الشعر.

- الهبات الساخنة.

- انخفاض الرغبة الجنسية.

الضعف الجنسي.

نصائح لتعزيز التستوستيرون عند الرجال بعد الخمسين

1- تناول بعض المكملات الغذائيةيمكن للرجال الأكثر من 50 عامًا تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون بأجسامهم من خلال تناول بعض المكملات الغذائية، مثل الزنك والماغنسيوم وفيتامين د.

2- رفع الأثقاليجب على الرجال بعد سن الخمسين الاهتمام بممارسة رياضة رفع الأثقال، لأنها تساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بالجسم عن طريق بناء وتقوية العضلات.

3- تجنب تمارين التحملرغم فوائد تمارين التحمل، مثل ركوب الدراجة والجري، قد تؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بالجسم، لذلك من الأفضل للرجال الأكثر من 50 عامًا تجنبها.

4- فقدان الوزنفي دراسة سابقة، وحد الباحثون أن زيادة محيط الخصر بمقدار 10 بوصات قد يزيد من احتمالية نقص هرمون الذكورة في الجسم بنسبة تصل إلى 75%.بالتالي، يتعين على الرجال الذين يعانون من السمنة الإسراع في إنقاص الوزن، حفاظًا على توازن مستويات هرمون الذكورة بالجسم مع تقدم العمر.اقرأ أيضًا: احذر- أعشاب تقلل هرمون الذكورة بجسمك

5- التغذية الصحيةلتعزيز هرمون التستوستيرون بالجسم بعد سن الخمسين، من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي للرجال غنيًا ببعض العناصر الغذائية، أهمها:

البروتينات قليلة الدسم.

- الدهون الصحية.

- مضادات الأكسدة.

- الزنك.

- الماغنسيوم.

- فيتامين د.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالمغذيات المغززة لهرمون التستوستيرون:

المحار.

- الشوفان.

- المكسرات.

- البذور.

- الفاصوليا.

- السبانخ.

- الأسماك الدهنية.

- اللحم البقري قليل الدسم.

- التوت.

- الخضراوات الورقية.

6- الإقلاع عن الكحولياتالكحوليات من أسوأ المشروبات لصحة الرجال مع تقدم العمر. أظهرت الأبحاث أن تناولها بكمية كبيرة لفترة طويلة قد يقلل من قدرة الجسم على إنتاج هرمون التستوستيرون.قد يهمك: ارتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال- مفيد أم مضر؟

7- النوم الجيديرتبط مدى توازن هرمون الذكورة بالجسم بعدد ساعات النوم. لذلك لا بد أن يحصل الرجال الأكثر من 50 عامًا على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، لتعزيز عملية إنتاج التستوستيرون.

8- إدارة التوتريعتبر التوتر من أسباب انخفاض التستوستيرون بالجسم، لأنه يحفز المخ على إنتاج الكورتيزول، الذي يعيق عملية إنتاج هرمون الذكورة. كما يزيد من الرغبة في تناول الطعام، مما يسبب السمنة.لذا ينبغي على الرجال التحكم في التوتر، للحفاظ على توازن التستوستيرون بالجسم