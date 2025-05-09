أميركي وسيحمل اسم ليو الرابع عشر.. اختيار بابا جديد في الفاتيكان

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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انتُخب الكاردينال الأميركي، روبرت بريفوست، بابا جديداً وزعيماً للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، يوم الخميس الثامن من مايو/ أيار، واتخذ اسم البابا ليو الرابع عشر، حسبما أعلن أحد كبار الكرادلة أمام الحشود في ساحة القديس بطرس.

يأتي ذلك بعد عملية الانتخاب التي أجراها الكرادلة الكاثوليك الرومان في اليوم الثاني من اجتماعهم المغلق، الخميس، معلنين عن انتخاب بابا جديد منذ وقت قليل قبل إعلان اسمه، عبر تصاعد أعمدة من الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين في مدينة الفاتيكان، وسط حشد غفير في ساحة القديس بطرس الإعلان كان في انتظار الإعلان عن هوية البابا.

ويعتقد أنه تم اختيار البابا الجديد، في التصويت الخامس بالمجمع المغلق. وسيكون ليو البابا الكاثوليكي الرومان رقم 267.

يأتي ذلك بعد وفاة البابا السابق، البابا فرنسيس، في 22 أبريل/نيسان عن عمر يناهز 88 عاماً.

وقبل إعلان اسم البابا، تتمثل الإشارة التي يقدمها الكرادلة للأشخاص المنتظرين لعملية الاختيار خلال عقد المجمع المقدس في هيئة دخان يخرج من مدخنة أعلى الكنيسة مع حرق رجال الدين بطاقات الانتخاب، ويرمز اللون الأسود إلى عدم حسم عملية الاختيار، أما الدخان الأبيض ودق الأجراس فهما إشارتان على الانتهاء بالفعل من انتخاب البابا الجديد.

ويتبع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 1.4 مليار شخص حول العالم. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، انعزل الكرادلة الكاثوليك الذين يجرون عملية اختيار البابا عن العالم من أجل إجراء عملية الانتخاب.

وفي أول كلمة علنية، قال البابا ليو الرابع عشر بعد اختياره لمنصب البابا بالإيطالية: "السلام عليكم جميعاً".

كما تحدث بالإسبانية خلال كلمة مقتضبة لكنه لم يتكلم باللغة الإنجليزية، بحسب وكالة رويترز.

وشكر البابا الجديد سلفه فرنسيس، مكرراً دعوة الأخير إلى كنيسة منخرطة مع العالم الحديث، و"تتطلع دائماً للسلام والمحبة والقرب من الناس، وخاصة الذين يعانون".