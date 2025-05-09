باكستان تعلن إسقاط طائرات رافال هندية جديدة وفرنسا تؤكد

الجمعة 09 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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نشرت وسائل إعلام باكستانية، أمس الأربعاء، صورًا يُزعم أنها لحطام طائرة سقطت في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وتُظهر هذه الصور أجزاءً معدنية تحمل ملصقًا لشركة فرنسية تُعرف باسم "لو بوزيك وغوتييه"، ما يُعزز مزاعم إسلام آباد بإسقاط ثلاث مقاتلات هندية متطورة من طراز "رافال".

وبحسب الجيش الباكستاني، فقد تم إسقاط خمس طائرات هندية، بينها ثلاث طائرات "رافال" فرنسية الصنع، وطائرة "ميغ 29"، وأخرى من طراز "سوخوي"، وذلك في إطار ردٍّ على سلسلة ضربات جوية نفذها الجيش الهندي داخل الأراضي الباكستانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء أحمد شودري، إن "القوات المسلحة الباكستانية أسقطت خمس طائرات مقاتلة وهجومية مسيرة، دفاعًا عن النفس وردًا على عدوان العدو".

وأكد مسؤول استخباراتي فرنسي رفيع المستوى، أن مقاتلة من طراز "رافال" تابعة لسلاح الجو الهندي قد أُسقطت من قبل القوات الباكستانية الثلاثاء الماضي.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، أمس الأربعاء، عن المسؤول – الذي لم تُكشف هويته – أن السلطات الفرنسية باشرت تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت طائرات أخرى من الطراز ذاته قد تعرّضت للإسقاط أيضًا خلال العملية.

وجاء هذا الاعتراف في ظل صمت رسمي من الجانب الهندي وعدم صدور أي تعليق حتى الآن، مع تتزايد المخاوف من احتمالية تعرض سلاح الجو الهندي لخسائر تُعدّ من الأكبر منذ عقود، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين النوويين توترًا متصاعدًا.

وجدير بالذكر أن شركة "لو بوزيك"، التي وُجد ملصقها على أحد أجزاء الحطام، هي شركة فرعية تابعة لمجموعة "دونالدسون" الأميركية، ومتخصصة في تصنيع أنظمة الترشيح الخاصة بالوقود والهواء والسوائل الهيدروليكية في الطائرات والمروحيات.

وقد أكدت "دونالدسون" في بيان سابق عام 2005 استحواذها على "لو بوزيك" وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع الطيران.

من جانب آخر، كانت الهند قد أعلنت في 29 نيسان/ أبريل الماضي توقيع اتفاقية جديدة مع فرنسا لشراء 26 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" بقيمة 7.4 مليار دولار، تشمل حزمة تكنولوجية لتوطين إنتاج الأسلحة والتدريب المشترك للطيارين.

ويأتي ذلك ضمن جهود نيودلهي لتحديث قواتها الجوية التي تضم 513 طائرة مقاتلة، وتقليل اعتمادها على المعدات الروسية