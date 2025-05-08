قرار رئاسي بتعيين نواب للوزراء في عدد من الوزارات .. عاجل

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات، نصّت المادة الأولى منه على تعيين الإخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم:
1 - أ.د. سعد محمد سعد محمد ، نائبا لوزير العدل
2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان
3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة
4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد
5 - معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحلية
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.