مسؤول أمريكي: هناك عمل دبلوماسي يتعين لإجبار الحوثيين على وقف مهاجمة إسرائيل ونسعى لتوسيع الاتفاق معهم

الخميس 08 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 118

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تسعى لتوسيع الاتفاق مع الحوثيين ليشمل السفن كافة، بما فيها الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية "سام وربيرغ" في مقابلة تلفزيونية، أن الاتفاق مع الحوثيين أولي وهدفه وقف الهجمات على السفن.

من جهته، قال مسؤول في البنتاغون إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان سلامة الملاحة بالبحر الأحمر، وقد يشمل مرافقة بحرية محدودة للسفن العابرة مع بدء الهدنة، ودبلوماسية لإجبار الحوثيين على وقف مهاجمة إسرائيل.

وقال المسؤول إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، قبل أن يصبح جنوب البحر الأحمر آمنًا، مؤكدا أن ذلك سيعتمد على سلوك الحوثيين، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

يأتي ذلك فيما أكد زعيم الحوثيين "عبد الملك الحوثي"، استمرار هجماتهم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار في كلمة له، إلى أنهم نفذوا هذا الأسبوع عمليات بنحو عشرة صواريخ ومسيرات استهدفت يافا وعسقلان والنقب وحيفا.

وقلل من تأثير الضربات الأمريكية على قدراتهم العسكرية، مشيرا إلى أن ما وصفه بالعدو فشل في استهداف قدراتهم واتجه إلى استهداف الأعيان المدنية.

من جانبه، حذر وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الحوثيين من تلقي ضربات موجعة إذا واصلوا هجماتهم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد في بيان على منصة إكس، جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لأي مهمة، محذرا في الوقت ذاته القيادة الإيرانية، التي اتهمها بتمويل وتسليح الحوثيين، قائلا إن نظام الوكلاء انتهى وإن محور الشر انهار، حد قوله.

وأشار إلى أن إيران تتحمل مسؤولية مباشرة، لافتا إلى أن إجراءات مماثلة لتلك التي اتُخذت ضد حزب الله في بيروت وحماس والحوثيين في اليمن يمكن أن تنفذ في طهران