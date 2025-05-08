سجن وحشي وتحويلات مالية وإرسال مقاطع تعذيب .. شرطة محافظة شبوة توقع عصابة اثيوبية امتهنت الإجرام وتحرر 25 مختطفاً رجالا ونساء

الخميس 08 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نجحت شرطة محافظة شبوة ممثلة بشرطة الآداب وكتيبة طوارئ الأمن، في تحرير مجموعة من المخطوفين من الجنسية الإثيوبية، وضبط العصابة الخاطفة التي قامت بالاعتداء عليهم. وضبط مبالغ مالية كبيرة تابعة لأفراد العصابة.

وقال مدير شرطة الآداب في المحافظة، الملازم خميس حسين محمد، في تصريحات نقلها مركز الإعلام الأمني للمحافظة إن العملية أسفرت عن تحرير 25 مختطفاً، من ضمنهم 4 نساء، واعتقال 3 أفراد من نفس الجنسية الذين كانوا يمارسون التعذيب على الضحايا في موقع سري.

وأكد الملازم خميس، أن هذه الحملة الأمنية جاءت بعد إجراء تحريات مكثفة، حيث تم مداهمة الموقع الذي كانت العصابة تستخدمه كسجن وتعذيب للمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الإثيوبية، شرق مدينة عتق.

وأشار إلى أن العصابة كانت تمارس أبشع أنواع التعذيب، وتُجبر الضحايا على التواصل مع ذويهم لتحويل مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وذكر الملازم خميس، أن أفراد العصابة كانوا يتلقون تحويلات مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي عن كل شخص مختطف، بالإضافة إلى إرسال مقاطع تعذيب لأهالي الضحايا لزيادة الضغط عليهم.

وأضاف مدير شرطة الآداب، أن التحقيقات مع أفراد العصابة كشفت أن المبالغ المالية يتم إيداعها من قبل ذوي الضحايا في أحد الصيدليات بمدينة عتق.

وبناءً عليه، قامت شرطة الآداب وكتيبة الطوارئ بالتعاون مع النيابة العامة، بمداهمة الصيدلية، حيث تم ضبط 15,054,500 ريال يمني، و55,920 ريال سعودي، و130 دولار أمريكي.

وأكد الملازم خميس، أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الخاطفين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم