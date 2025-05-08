الأمم المتحدة ترحب بإعلان سلطنة عمان بشأن الاتفاق بين الإدارة الأميركية والحوثيين وتجدد التزامها بدعم عملية سياسية في اليمن

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جددت الأمم المتحدة، التأكيد على التزامها بدعم عملية سياسية لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك في بيان منسوب لستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حسب موقع الأمم المتحدة.
وقالت تريمبليه: "لا زلنا ملتزمين بدعم الأطراف اليمنية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الصراع"
وأضافت: "نشجع جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء مع مبعوثنا الخاص هانس غروندبرغ لهذا الغرض".
وبشأن الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان بين الولايات المتحدة ومليشيا الحوثي في اليمن، قالت المتحدثة الأممية: " ترحب الأمم المتحدة بإعلان سلطنة عمان بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين في اليمن، وأثنت على عُمان لجهودها في هذا الشأن".
وقالت إن المنظمة دعت مرارا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في اليمن وما حوله وفي المنطقة الأوسع.
وأضافت: "دعوْنا أيضا إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على سفن الشحن والسفن التجارية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وجددت المتحدثة الأممية التأكيد على الحاجة لأن يحترم الجميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية بما يتماشى مع القانون الدولي.
ترحب الأمم المتحدة بالإعلان الصادر عن سلطنة عُمان بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن بتاريخ 6 مايو، حول الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السفن التجارية، ,وتوقف الضربات الجوية الامريكية.
والثلاثاء أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن جماعة الحوثيين استسلمت وأبلغت الولايات المتحدة أنها لم تعد ترغب في القتال، مؤكداً أن واشنطن ستتوقف فوراً عن تنفيذ ضربات جوية في اليمن.
ولاحقا، أعلنت سلطنة عُمان، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات والمباحثات أجرتها مسقط مع واشنطن والحوثيين.