إيران تشكر سلطنة عُمان وتعلن موقفها من اتفاق حلفائها الحوثيين مع أمريكا

الخميس 08 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رحبت إيران، بوساطة سلطنة عمان التي تكللت باتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، المدعومة من طهران.

وفي بيان مكتوب، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن تقديره لجهود سلطنة عمان التي بذلتها في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثي.

ولفت أن "اليمن دعم الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية والاحتلال، وأن شعوب المنطقة لن تنسى ذلك".

وأفاد أن الولايات المتحدة "تعد شريكة في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في هجماتها على اليمن".

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة في أقرب وقت ممكن لوقف هجمات إسرائيل على البنية التحتية المدنية في اليمن وقتل الأبرياء.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية العمانية، عبر بيان، أن اتصالات أجرتها مسقط مع الولايات المتحدة وجماعة الحوثي أسفرت عن "اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين"، في خطوة رحبت بها عدة دول عربية.

وعقب الإعلان العماني بالتوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، أكدت ناطق الجماعة ما أعلنته السلطنة، مشيرا إلى أن هذا "التفاهم المبدئي" لا علاقة له باستمرار "إسنادهم لغزة".

وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية، إن جماعة الحوثي أبلغت واشنطن بأنها لن تنفذ أي هجمات إضافية على السفن التجارية، وأوضح أن بلاده ستوقف بدورها الهجمات على اليمن.